Mobilfunk in Meggen

In der Gemeinde Meggen ist die Abdeckung durch Mobilfunk teilweise ungenügend. Der Gemeinderat ist deshalb seit Jahren mit den Mobilfunkanbietern in Kontakt und sucht nach Lösungen.

Nun soll die Bevölkerung in einer Umfrage zu den aktuellen Plänen der Gemeinde Stellung nehmen. Denn seit vielen Jahren gibt es in Meggen jeweils Widerstand gegen neue Antennenprojekte. Der neue Vorschlag der Gemeinde sieht drei Antennenstandorte vor. Diese sind über das Gemeindegebiet verteilt. Zwei davon befinden sich auf gemeindeeigenem Land. Mit den Providern wurde vereinbart, dass diese ihre Antennen gebündelt ausschliesslich an diesen drei Standorten bauen sollen.

Meinung der Bevölkerung ist gefragt

Alle Meggerinnen und Megger, die über 16 Jahre alt sind, haben einen Fragebogen erhalten. Die ausgefüllten Bögen werden nach der Eingabefrist ausgewertet. Sollte sich die Bevölkerung in dieser Befragung gegen neue Mobilfunkantennen an diesen Standorten aussprechen, «müssten wir mit einem Wildwuchs rechnen, und die Baugesuche für Antennen würden wieder unkoordiniert über das ganze Gemeindegebiet hinweg eingereicht», sagt der Megger Gemeindeammann HansPeter Hürlimann gegenüber Radio SRF.