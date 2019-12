Mehr aus dieser Rubrik

Die Zahl der Autos pro Haushalte ist zwischen 2005 und 2015 zwar von 1,43 auf 1,38 zurückgegangen. Damit lagen die Nidwaldner Haushalte 2015 aber über dem Wert der Schweiz (1,16).

Die Statistik zum Verkehrsverhalten der Bevölkerung zeigt auch, dass die Nidwaldner überdurchschnittlich gut mit Velos ausgestattet sind. Besitzt ein Schweizer Durchschnittshaushalt 1,66 Zweiräder, so kommt ein Nidwaldner Haushalt im Durchschnitt auf 2,08 Zweiräder.

Der Durchschnittsnidwaldner legt 74 Prozent seiner täglichen Distanz im Auto oder auf dem Motorrad zurück. In der Gesamtschweiz sind es 66 Prozent. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs liegt in Nidwalden bei 18 Prozent, dies gegenüber 24 Prozent in der Schweiz.