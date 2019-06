Der Urner Landrat macht eine Kehrtwende in der Besteuerung der Dividenden: Diese wird nur von 40 auf 50 Prozent erhöht und nicht auf 60 Prozent, wie der Landrat in erster Lesung beschlossen hatte. Damit setzte sich in der zweiten Lesung die FDP durch. Den Gewinn aus Aktien so viel stärker zu besteuern, sei schlecht für den Wirtschaftsstandort Uri, sagte Landrat Thomas Sicher.

Ohne Not eine Mehrbelastung der KMU in Kauf nehmen, das erschliesst sich mir nicht.

Die SP und Teile der CVP wollten an den 60 Prozent festhalten. Das neue Steuergesetz komme nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zugute.

Mit der Gesetzesänderung reagiert der Kanton Uri auf die nationale Abstimmung über die Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf). Das letzte Wort hat die Urner Stimmbevölkerung.