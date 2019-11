Der Umweltdirektor der SVP tritt bei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2020 nicht mehr an. «Vieles stimmt für mich nicht, insbesondere die geplante Listenverbindung mit der FDP kann ich nicht mittragen», begründet René Bünter seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur gegenüber SRF News.

Kritik an Führungsstil

Der Umweltdirektor war erst 2016 in den Regierungsrat gewählt worden.

In diesem Jahr stand er vermehrt in der Kritik. Dies wegen seines Umgangs mit dem Personal des Umweltdepartements. «Ich kann manchmal aufbrausend sein. Das war auch Thema innerhalb der Partei», sagt René Bünter. Für ihn sei dieses Argument aber nicht entscheidend gewesen.