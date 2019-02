Das FCL-Talent hat im Januar den Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängert. Und will nun in der Rückrunde einen Stammplatz.

SRF News: Ruben Vargas, Ihnen lief es in der Vorrunde sehr gut. Die Belohnung war ein Vertrag bis 2022. Wieso haben Sie sich für diese Verlängerung mit dem FC Luzern entschieden?

Ruben Vargas: Mir war es wichtig, dass ich mich als Spieler hier weiterentwickeln kann. Und mit dem Umfeld, mit den Fans und dem Trainer-Staff bin ich sehr zufrieden. Das war mir sehr wichtig, darum habe ich verlängert.

Die Erwartungshaltung Ihnen gegenüber wird nach den Leistungen in der Hinrunde etwas steigen. Was ist Ihre Erwartung an sich selber?

Ich gehe jedes Mal auf den Platz und versuche umzusetzen, was der Trainer von mir verlangt. Mehr Druck habe ich nicht. Ich weiss, welche Aufgaben ich auf dem Platz habe und diese versuche ich umzusetzen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Wie sieht Ihre Karriereplanung aus?

Mein Ziel ist es beim FC Luzern einen Stammplatz zu erkämpfen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Das sind bis jetzt meine Ziele, weiter denke ich gar nicht.

Was Ruben Vargas zu seinen Träumen, zur Kombination Fussball-Karriere und Lehre und zur Rückrunde sagt, erfahren Sie im ganzen Interview im Audio.

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr