Näher am See

An einer Orientierungsveranstaltung für Grundeigentümer präsentierten der Verein Rundweg Baldeggersee sowie die Idee Seetal einen neuen Wegverlauf um den See. Im Gegensatz zu früheren Projekten verläuft der Weg am Westufer und im Bereich Gelfingen nun näher am Ufer entlang. Bei naturschützerisch sensiblen Zonen würde er allerdings etwas weiter vom Ufer weg geführt.

Schutzverordnung muss angepasst werden

Weil der nun vorgeschlagene Wegverlauf teilweise durch Naturschutzgebiet führt, müsste die Schutzverordnung angepasst werden. Dies will der Kanton Luzern nun machen.

In einem nächsten Schritt will der Trägerverein ein entsprechendes Bauprojekt ausarbeiten. Dabei sollen weitere Detailfragen in engem Kontakt mit den Grundeigentümern und der Pro Natura geklärt und bereinigt werden. Die Planungsunterlagen sollen bis im Herbst eingereicht werden. Ein Umweltbericht, der - wie vom Kanton verlangt - mit dem Baugesuch eingereicht werden muss, ist bereits in Bearbeitung.

Der Verein Rundweg Baldeggersee hofft, dass das bald 50-jährige Anliegen der Seetaler Bevölkerung, nach einem vollständigen Rundweg um ihren See, endlich erfüllt werden kann.