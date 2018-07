In den letzten zwei Jahren konnten in der Schweiz 44 Wölfe genetisch nachgewiesen werden: 21 Weibchen und 23 Männchen. Bekannt sind vier Rudel, drei davon hatten im 2017 Nachwuchs (Stand April 2018, © KORA). Am bekanntesten ist das Calanda-Rudel in Graubünden. Es ist das Schweizer Pionier-Rudel und Sinnbild für die Wiederbesiedlung der Schweiz durch den Wolf im 21. Jahrhundert. Wölfe sind jedoch auch in der Zentralschweiz unterwegs. Der erste Rückkehrer, das Männchen M20, hielt sich von 2009 bis 2012 im Gebiet rund um den Glaubenberg auf.