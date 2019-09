Die bisherige FDP-Einwohnerrätin Ramona Gut wurde am Montag in stiller Wahl gewählt.

Der Sitz im Gemeinderat wurde frei, weil Gemeindepräsident Rolf Born (FDP) auf Ende August zurückgetreten war. Bis zum Ablauf der Eingabefrist am Montagmittag habe lediglich die FDP Emmen einen Wahlvorschlag eingereicht, teilte die Gemeindekanzlei mit. Somit wurde die 37-jährige Ramona Gut als neues Mitglied der Emmer Exekutive und gleichzeitig als Gemeindepräsidentin in stiller Wahl gewählt.

Dass es zu einer stillen Wahl kommen könnte, habe sich in letzter Zeit abgezeichnet, meint sie im Gespräch mit SRF News. Trotzdem habe sie sich nicht vorbereiten können und sie habe das Gefühl, plötzlich mitten drin zu sein.

Im nächsten Frühling stehen bereits wieder Gesamterneuerungswahlen an, dass heisst Ramona Gut muss sich dann der Wahl stellen. Das sei für sie kein Problem, meint sie, die Chance habe sich jetzt ergeben und sie wollte diese packen. Sie werde sich nun in den kommenden Monaten für Emmen einsetzen und hoffe, dass sie so vom Stimmvolk das Vertrauen bekomme.

Der Amtsantritt der neuen Gemeindepräsidentin ist noch nicht festgelegt, heisst es in der Mitteilung. Welche Direktion Gut innerhalb des Gremiums übernimmt, ist ebenfalls noch offen.