Neue Quartiere in Luzern

An der Hauptstrasse in Reussbühl ist dank neuer Verkehrsführung mehr Ruhe eingekehrt.

Rechts neben dem Hochhaus wird die Überbauung Reusszopf zu stehen kommen. Sie steht am Anfang einer neuen Quartierentwicklung in Reussbühl.

Im ehemaligen Dorfkern des Luzerner Stadtteils Reussbühl sollen in den nächsten 20 Jahren neue Überbauungen und Quartiere entstehen. Den Auftakt dazu machen soll die Überbauung Reusszopf, Link öffnet in einem neuen Fenster, die gemäss Plänen 80 neue Mietwohnungen und 1300 Quadratmeter Fläche für Kleingewerbe umfasst.

Total 800 Wohnungen und 700 Arbeitsplätze

Seit der neugestaltete Seetalplatz in Emmenbrücke in Betrieb ist, umfährt ein grosser Teil des Strassenverkehrs das ehemalige Zentrum von Reussbühl. Nun soll in dem von der Industrie geprägten Gebiet das Quartier «Reussbühl Ost» entstehen.

Vorgesehen sind in den nächsten zwei Jahrzehnten der Bau von 800 Wohnungen und Flächen für 700 Arbeitsplätze. Der kommunale Bebauungsplan soll bis im Sommer beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht werden.

Projekt Reusszopf

Die Federführung bei dem 47 Millionen Franken teuren Reusszopf-Projekt hat die Baugenossenschaft Reussbühl. Sobald der Bebauungsplan genehmigt ist, könne die Überbauung Reusszopf umgesetzt werden, sagten die Initianten am Dienstag an einer Medienkonferenz.

Die Genossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, 2020 mit dem Bau zu starten. Fertiggestellt werden soll das Projekt Reusszopf ungefähr 2022/23.