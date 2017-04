Volkssport Neuer Teilnehmerrekord am Luzerner Stadtlauf

Heute, 18:36 Uhr

Die Jubiläumsausgabe des 40. Luzerner Stadtlaufs mit Rekord: Mit 14'700 angemeldeten Läuferinnen und Läufern waren am Samstag so viele am Start wie noch nie. Der Luzerner Stadtlauf setzte dieses Jahr nicht auf internationale Stars, sondern auf einheimische Talente.





Bild in Lightbox öffnen. Die 40. Ausgabe des Luzerner Stadtlaufs lockte rekordmässig viele Läuferinnen und Läufer an. Gegen 15'000 kleine und grosse Laufbegeisterte starteten am Samstag in verschiedenen Kategorien. Die unzähligen Zuschauer am Streckenrand waren vor allem von den Kindern begeistert, die mitmachten. Und diese nahmen den Wettkampf ernst: «Ich bin extra heute Morgen ein paar Mal ums Quartier gerannt, um mich einzulaufen, meinte ein Knirps». Ohne internationale Stars Bei der Jubiläumsveranstaltung führt eine zusätzliche Schlaufe in der Kategorie Musegg Classic über einen Teil der Gründungsstrecke. Diese angepasste Route sorgt für zusätzliche Kilometer in dieser Kategorie. Um die Jubiläumskategorie im dicht gedrängten Rennprogramm zu integrieren, verzichtet der Verein Luzerner Stadtlauf auf die internationalen Elite-Rennen der Frauen und Männer. Audio «Jubiläums-Stadtlauf mit Rekord (29.4.17)» abspielen. Audio «Jubiläums-Stadtlauf mit Rekord (29.4.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Jubiläums-Stadtlauf mit Rekord (29.4.17) 1:37 min

pork; Regionaljournal Zentralschweiz; 17:30 Uhr