Seit Anfang Jahr sind in fast allen Zentralschweizer Kantonen Adoptionsgesuche von gleichgeschlechtlichen Paaren eingegangen. Im Kanton Luzern spricht man von mehreren Gesuchen, will aber keine konkreten Zahlen nennen. In den Kantonen Zug und Uri ist je ein Gesuch hängig und im Kanton Schwyz zwei. Den Behörden von Ob- und Nidwalden liegen noch keine vor.