Welche Aufgaben erwarten eine Gemeinderätin, welche Anforderungen muss ein Gemeinderat erfüllen? Der Verband der Luzerner Gemeinden VLG stellt möglichen Kandidatinnen und Kandidaten ein neues Dokument zur Verfügung, das solche und viele weitere Fragen klären soll. Am Donnerstag hat der VLG das aktualisierte, achtseitige Anforderungsprofil für Ratsmitglieder präsentiert.

Dabei handelt es sich um ein überarbeitetes Dokument aus dem Jahr 2005. Es soll als Hilfsmittel dienen bei Anfragegesprächen für potenzielle Kandidierende und neutrale Informationen über die Aufgaben als Mitglied einer Exekutivbehörde vermitteln.

Gemeinderäte müssen nicht nur geben

Das Profil enthält daneben auch Angaben über den persönlichen Gewinn für Ratsmitglieder. Dieser reiche von der Möglichkeit zur Weiterbildung über bereichernde Kontakte zu verschiedenen Menschen bis hin zur finanziellen Entschädigung.

Ziel des VLG sei es denn auch, Lust auf ein Gemeinderatsamt zu machen. Es sei eine Aufgabe, bei der man viel gebe, von der man aber auch viel profitiere. In den Luzerner Gemeinden herrsche kein Notstand an Nachwuchs, bisher hätten immer alle Vakanzen besetzt werden können.

Gemeinderäte stehen in engem Kontakt mit der Bevölkerung und können die Zukunft mitgestalten.

Am 29. März 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeinderäte und Stadträte sowie für die Parlamente in Luzern, Emmen, Horw und Kriens statt. In den 83 Luzerner Gemeinden amten derzeit 397 Gemeinderatsmitglieder. Davon sind 33,5 Prozent Frauen.