Am 12. Oktober 1944 endet auf dem Vierwaldstättersee eine fröhliche Hochzeitsfeier in einer tragischen Katastrophe. Auf dem Rückweg von St. Niklausen nach Luzern stösst das Motorboot «Schwalbe» beim Haslihorn mit dem Nauen «Schwalmis» zusammen. Die «Schwalbe» mit den 33 Personen der Hochzeitsgesellschaft versinkt sofort, 20 Menschen ertrinken in dieser dunklen Nacht. Die meisten davon stammen aus der Entlebucher Gemeinde Escholzmatt. Nur 13 werden gerettet. Darunter auch der Bräutigam Gottfried Studer. Er überlebt, verliert aber seine Braut Pia Portmann und die halbe Verwandtschaft. 14 Vollwaisen bleiben zurück. Das Drama ist eine Verkettung von unglücklichen Umständen: Der Führer des Motorboots ist alkoholisiert, sein Boot überladen und im ent-scheidenden Moment reagiert er falsch und steuert sein Boot direkt auf den entgegenkommenden Nauen zu. Der Grund für diesen fatalen Fehler konnte nie restlos geklärt werden. Im Buch zeichnet Journalist und Autor Sämi Studer – ein Grosskind des Bräutigams – eindrücklich die damaligen Ereignisse nach. Er gibt einen Einblick in die Untersuchungen, in das Gerichtsurteil und die mediale Berichterstattung. Überlebende des Unglücks, einige davon Vollwaisen, kommen im Buch zu Wort. Der Autor zeigt die Folgen des Unglücks auf und beleuchtet das damals Geschehene aus heutiger Sicht. Eine Familiengeschichte, die weit über die betroffene Region hinaus berührt.