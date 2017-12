Der Zuger Industriekonzern übernimmt 70 Prozent des Familienunternehmens mit Sitz in Köniz.

Die Transaktion soll bereits im ersten Quartal 2018 über die Bühne gehen, wie Metall Zug am Freitag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion werden die restlichen 30 Prozent an Haag-Streit weiterhin von Familienaktionären gehalten werden. Metall Zug will die Eigenständigkeit der zugekauften Firma bewahren. Die Marke Haag-Streit und der Hauptsitz Köniz sollen erhalten bleiben.

Zum Preis macht die Metall Zug Gruppe in der Mitteilung keine Angaben. Die Parteien hätten Stillschweigen vereinbart.

Haag-Streit ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von Diagnose- und Operationsgeräten für die Augenheilkunde und die Mikrochirugie. Das Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter.

Viertes Standbein

Für die Metall Zug Gruppe bedeutet die Übernahme von Haag-Streit eine Erweiterung der bisherigen strategischen Ausrichtung. Der Leistungsumfang wird neu einen vierten Geschäftsbereich umfassen. Die Sparten Haushaltsapparate, Kabelverarbeitungsmaschinen sowie Reinigung und Desinfektion waren die bisherigen drei Geschäftseinheiten des Zuger Mischkonzerns.