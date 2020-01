Der Verein Jobdach betreibt in der Nähe des Kasernenplatzes eine Notschlafstelle. Die Liegenschaft gehört der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum (GSW). Das Gebäude sei baulich in einem schlechten Zustand. Es entspreche nicht mehr den heutigen betrieblichen Anforderungen, teilten Jobdach und GSW am Freitag mit.

Nun haben die beiden Organisationen einen neuen Standort gefunden und zwar in der Nähe des Bundesplatzes am Neuweg 3. Die neue Notschlafstelle soll 15 Plätze haben. Am selben Standort will Jobdach auch ein weiteres seiner Angebote, das betreute Wohnen, ansiedeln.

Die Notschlafstelle beherbergt durchschnittlich acht bis zehn Personen. Sie ist täglich geöffnet von 20 Uhr bis 9 Uhr. Der neue Standort soll 2022 bezogen werden.