Das Grand Casino Luzern geht im Laufe des Augusts online. Es ist neben Pfäffikon, Baden und Davos das erste Casino, das die Online-Spielbewilligung vom Bund erhalten hat. «Zurzeit werden unsere digitalen Einrichtungen von der Eidgenössischen Spielbankenkommssion abgenommen. Wenn dies erfolgreich ist, gehen wir live», sagt Wolfgang Bliem, CEO des Grand Casino Luzern. Die Voraussetzungen für ein Online-Casino seien hochkomplex, zu vergleichen wie bei einer Onlinebank.

Millionen investiert

«Wir investierten viel in die digitale Casinozukunft», sagt CEO Wolfgang Bliem, wie viel lässt er offen, aber es sei im einstelligen Millionenbereich. Die Aktionäre der Kursaal-Casino AG haben am Dienstag an der Generalversammlung entschieden, dass der Gewinn wieder investiert wird und Aktionäre auf die Dividendenausschüttung verzichten. Der Onlinespielbereich werde in der Schweiz auf 150 bis 300 Millionen geschätzt. «Wir erwarten ein Wachstum offline und online kombiniert».

Es ist entscheidend, wie viel Marktanteil im illegalen Bereich bleibt und wie viel zu den konzessionierten Schweizer Casinos wandert.

Der Anteil des Onlinespiels am Gesamtvolumen schätzt Wolfgang Bliem für die Startphase auf 20 bis 30 Prozent, danach erwarte man aber ein stärkeres Wachstum als bei der Kundschaft direkt im Casino.