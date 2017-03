Die Zukunft des Golfclubs werde zu «98 Prozent weitergeführt», sagt Vorstandsmitglied Mario Bucher auf Anfrage von Radio SRF. Eine Pächterfamilie zeige Interesse den Golfplatz und den Betrieb zu übernehmen. Am Samstag hat die Generalversammlung den Auftrag zu den Verhandlungen gegeben.

Nun bleiben sechs Wochen Zeit für die Verhandlungen mit der interessierten Pächterfamilie. Diese habe in den letzten fünf Tagen ihr Angebot an den Golfclub Flühli-Sörenberg herangetragen. Die Pächter würden den Golfplatz und den Betrieb übernehmen. Wenn keine Lösung gefunden werde, so Mario Bucher weiter, dann muss der Verein die Bilanz deponieren.