Die CVP bleibt stärkste Partei im Kantonsparlament, dem Landrat. Sie gewinnt gar zwei Sitze dazu und kommt neu auf 24.

FDP und SVP verlieren je einen Sitz: die FDP hält neu 17, die SVP 14 Sitze.

Die SP/Grüne-Fraktion konnte ihre neun Sitze halten.

Die Zahlen sind allerdings noch nicht definitiv. Denn in zwei Gemeinden, in Seedorf sowie Göschenen, kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Beidenorts ist noch je ein Sitz offen. Es kann also noch zu Verschiebungen im Landrat kommen, je nach Wahlausgang am 19. April.