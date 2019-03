Für Paul Winiker ist die Wahrung der Sicherheit eine der Kernaufgaben eines gut funktionierenden Staates. Deshalb setzt er dieses Thema auf seiner politischen Agenda auch an erste Stelle. Winiker gilt in Politkreisen als umgänglich und klar in seiner Haltung. Er höre sich jeweils auch die Argumente seiner Gegner an. In seinen ersten vier Jahren als Luzerner Regierungsrat sah er sich gleich am Anfang mit dem sogenannten Fall Malters konfrontiert. Ein weiteres Thema, das Paul Winiker beschäftigte: die Aufstockung des Polizeikorps. Nach Jahren des Sparens wurde diese immer wieder aufgeschoben - sehr zum Missfallen des Polizeiverbands. In diesem Jahr nun sollen zum ersten Mal fünf Stellen geschaffen werden.