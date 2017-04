Der Kunst- und Kulturpreis 2017 der Stadt Luzern geht an Peter Roesch. Der 1950 geborene Künstler erhält den mit 25'000 Franken dotierten Preis für seine Zeichnungen und Malereien. Diese seien Ausdruck seiner wachen Haltung sowie des Suchens und Forschens.

Peter Roesch, 1950 in Aarau geboren wohnt und arbeitet in Luzern. Er lebte längere Zeit an verschiedenen Orten im Ausland und kehrte 1995 in die Schweiz zurück. Er war Dozent für Malerei und Zeichnung in Genf und realisierte viele Kunstprojekte am Bau. Peter Roesch wurde bereits mit drei eidgenössischen Kunststipendien sowie 2007 mit dem Prix Meret Oppenheim des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet.

Die Stadt vergibt zudem zwei Anerkennungspreise im Wert von je 10'000 Franken. Diese Preise gehen an die 1938 geborene Übersetzerin Ute Birgi-Knellessen und an den 1977 geborenen Musiker Christov Rolla. Knellessen übersetzt türkische Literatur ins Deutsche. Rolla ist Komponist, Arrangeur, Chorleiter und Schauspieler.

Die Preisverleihung findet am 19. November im Luzerner Theater statt.