Am Sonntag wird in Luthern Bad das neue Arm- und Fussbad eingeweiht. Das Bauwerk soll die jahrhuntertealte Badetradition wieder aufleben lassen.

Nach gut einem Jahr Bauzeit wird am Sonntag, 22. April das neue Arm- und Fussbad in Luthern Bad eingeweiht. Das einzigartige Bauwerk soll die jahrhundertealte Badetradition in moderner Form wieder aufleben lassen. In den unterirdischen Räumlichkeiten hat es einen künstlerisch gestalteten Brunnen und Fussbäder.

Gekostet hat das Bauprojekt deutlich mehr als eine halbe Million Franken, welche ursprünglich geplant waren. Finanziert wird es durch Spendengelder.

Luthern Bad ist der meistbesuchte Pilgerort in der Zentralschweiz. Der Geschichte nach ist die Quelle auf einen Mann zurückzuführen, der an Gicht litt: Jakob Minder sei 1581 die Muttergottes erschienen. Sie riet ihm, bei seinem Haus nach Wasser zu graben, um sich darin zu waschen. So soll er geheilt worden sein - und die Geschichte vom heilenden Wasser sprach sich herum.