Nicht alle Zentralschweizer Kantone kennen einen fixen Betriebsschluss für ihre Bars und Beizen. Uri und Obwalden schafften ihre Polizeistunde bereits 1998 ab - sie gehörten damit schweizweit zu den Pionieren. Möglicherweise schliesst sich ihnen bald der Kanton Schwyz an: Eine entsprechende Gesetzesinitiative ist einereicht und wird von der Regierung unterstützt; spätestens bis Mitte Dezember 2019 muss nun das Kantonsparlament einen Beschluss dazu fassen.

Sperrstunde - aber Ausnahmen sind möglich

Die Kantone Luzern, Nidwalden und Zug dagegen halten bislang weiter an ihrer Polizeistunde fest. Allerdings sind Ausnahmen möglich. Im Kanton Nidwalden etwa dürfen Lokale an 24 Abenden pro Jahr später schliessen als gesetzlich vorgeschrieben. Und im Kanton Luzern dürfen Gastrobetriebe an gewissen Fasnachtstagen länger geöffnet haben, ohne dafür eine Bewilligung einholen zu müssen.