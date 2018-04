Liegt die beste Buchhandlung der Schweiz in Hochdorf?

Martina Küng, die 28 Jahre junge Buchhändlerin aus Hochdorf mischt bei den ganz Grossen mit. Ihr «Buechlade» ist für den Preis des Schweizer Buchhandels, Link öffnet in einem neuen Fenster als «Buchhandlung des Jahres 2018» nominiert. Die beiden Konkurrenten in diesem Wettbewerb sind beides gestandene Buchläden aus Zürich und Bern.

Der eigene Laden - ein Abenteuer

Ihr Geschäft befindet sich am Rand von Hochdorf, also nicht an einer Passanten-Lage. Trotzdem habe sie genügend Kundschaft verrät sie im Gespräch mit SRF News.

Der Anfang sei ein richtiges Abenteuer gewesen, «wie Seiltanzen ohne Seil». 2014 sei ihr Onkel mit seinem Blumengeschäft aus dem Laden ausgezogen und habe ihr angeboten, einen eigenen Laden aufzumachen. So wurde die ausgebildete Buchhändlerin mit gerade mal 25 Jahren selbständig.

Kontakt zu den Kunden ist wichtig

Natürlich habe sie auch manchmal an ihrem Entscheid, ein eigenes Geschäft aufzumachen, gezweifelt. Aber nach drei Jahren sei sie so weit, dass der Laden laufe und sie davon leben könne; wenn auch bescheiden. «Ich bin froh, dass ich es gewagt habe und bin glücklich mit meinem kleinen Buchlädeli.»

Ihr sei es wichtig, den Menschen eine Freude zu machen und ihnen ein gutes Buch zu empfehlen. Es gäbe auch Vorteile für kleine Buchhandlungen. Diese hätten andere Vorzüge, wie zum Beispiel eine persönliche Beratung und Beziehung zu den Kunden. Zudem sei Hochdorf ein grosses Einzugsgebiet.

SRF1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr joel