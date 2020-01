Ein ganzes Land zieht in den Krieg, um eine Frau zurück zu erobern, die schöne Helena, welche von Paris nach Troja entführt wurde. Die Geschichte des trojanischen Kriegs ist eine der bekanntesten griechischen Sagen und der Ausgangspunkt des Stücks «Troja».

Die preisgekrönte Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji hat darin für das Luzerner Theater drei antike Tragödien von Euripides zu einem Stück verwoben. Dieses lässt das grosse Gemetzel aus und zeigt das Davor und Danach, die Ursachen und die Folgen des Krieges.

Legende: Moderne Kostüme, klassische Rollenbilder: Die Frauen sind die Verliererinnen des Stücks. Luzerner Theater/Ingo Höhn

Die griechischen Kriegsherren tragen in der Inszenierung von Ingo Berk mit Abzeichen behängte Uniformen wie man sie von nordafrikanischen Diktatoren wie Muammar al-Gaddafi kennt, ihre Soldaten Tarnanzüge und Kampfstiefel. Zusammen mit dem Text schaffen die modernen Elemente Bezüge zur Gegenwart: Man fühlt sich an den Irakkrieg erinnert oder an die Gotteskämpfer des Islamischen Staates.

Die Verliererinnen dieses Systems sind die Frauen. Sie tragen zwar auch moderne Kleider und setzen sich lauthals für ihre Rechte ein, bleiben aber in den patriarchalen Strukturen gefangen.

Mehr Mut zur Lücke

Die Textfassung von Melinda Nadj Abonji, welche sie zusammen mit einem Altphilologen erarbeitet hat, bleibt nahe am Original, mit langen, ausführlichen Dialogen. Dass das auf der Bühne funktioniert, ist den acht Schauspielerinnen und Schauspielern zu verdanken.

Aber auch diese mögen die Spannung in dieser über zwei Stunden dauernden Inszenierung nicht zu halten. Statt gleich drei Stücke in dieser Ausführlichkeit auf die Bühne zu bringen, hätte man sich an dem Abend mehr Mut zur Lücke gewünscht.

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr.