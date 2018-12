Die traditionelle Feier von Jungwacht Blauring zog so viele Teilnehmer an wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Ranfttreffen in Flüeli-Ranft

Über 1600 Kinder und Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag am Ranfttreffen teilgenommen. Zusammen mit Bischof Felix Gmür feierten sie in Flüeli-Ranft im Kanton Obwalden um drei Uhr morgens einen Weihnachts-Gottesdienst.

Das diesjährige Treffen stand unter dem Motto «alles egal». Die Gespräche hätten gezeigt, dass den Jugendlichen eben nicht alles egal sei, sagt die Mediensprecherin von Jungwacht Blauring Schweiz, Andrea Pfäffli. Insbesondere Themen wie Nachhaltigkeit seien ihnen wichtig.

Gemeinschaft in Zeiten des Individualismus

Es war die 41. Ausgabe des Ranfttreffens. Mit den 1600 Teilnehmern kamen so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Dies habe wohl auch mit der aktuellen gesellschaftlichen Realität zu tun, in der viel von Individualismus und Selbstoptimierung die Rede sei, vermutet Pfäffli. «Da kommt für viele Junge der Moment, in dem sie sich sagen: Ich möchte zusammen mit einer Gemeinschaft herausfinden, wer ich eigentlich bin und wo ich hinmöchte.» Das Ranfttreffen biete dafür eine ideale Gelegenheit.