Der regionalen Berichterstattung kommt in der aktuellen Situation eine nochmals grössere Bedeutung zu. Das Regionaljournal Zentralschweiz informiert täglich über die neuen Entwicklungen und liefert Vertiefungen zu wichtigen Themen wie die medizinische Versorgung, die wirtschaftlichen Unterstützungspakete oder die Auswirkungen des Stillstands – am Radio und im Internet. Obwohl wir über viele behördlichen Informationen berichten, behalten wir auch in der Krise die Perspektivenvielfalt und den kritischen Blick.

Und so tönt das Regi mit Beiträgen aus dem Homeoffice: