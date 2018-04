In einer Mitteilung der Alternativen – die Grünen begründet Weichelt-Picard ihren Rücktritt wie folgt: «Nach zwölf Jahren im Regierungsrat ist der Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung gekommen.» Was sie in Zukunft arbeiten will, lässt die Partei offen.

Die Parteileitung der Alternativen – die Grünen möchte weiterhin in der Regierung vertreten sein und ist nun auf der Suche nach einer Nachfolge. Die Nominationsversammlung findet am 23. Mai 2018 statt. Die Gesamterneuerungswahlen des Kantons Zug stehen am 7. Oktober an.

Manuela Weichelt-Picard ist für die Alternativen - die Grünen seit Januar 2007 im Regierungsrat des Kantons Zug. Sie ist die Vorsteherin der Direktion des Innern und wurde im Dezember 2016 zur Frau Landamman gewählt. Sie ist die einzige Vertreterin aus dem links-grünen Lager in der Zuger Exekutive.