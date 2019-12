Mehr aus dieser Rubrik

Georg Simmen ist 45 Jahre alt, wohnt in Realp, und gehört seit zehn Jahren dem Urner Kantonsparlament, dem Landrat, an. Er ist Jurist mit Anwalts- und Notariatspatent sowie Talschreiber der Korporation Ursern. Durch seine Tätigkeit in verschiedenen Gremien und Vereinen habe er sich das nötige Rüstzeug geholt, um dem Amt als Regierungsrat gewachsen zu sein, sagt er im Interview.

Simmen soll den Sitz der zurücktretenden FDP-Regierungsrätin Barbara Bär verteidigen. Bär ist seit 2012 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektorin des Kantons Uri. Die zwei weiteren FDP-Regierungsräte, Baudirektor Roger Nager und Finanzdirektor Urs Janett, sind erst seit 2016 Mitglieder des Regierungsrats. Diese drei Männer hat die FDP Uri am Mittwochabend für die kommenden Regierungsratswahlen nominiert.

Uri wird voraussichtlich bald von sieben Männern regiert

Bär ist nicht das einzige Regierungsmitglied, das auf Ende Legislatur zurücktritt. Auch Heidi Z'graggen (CVP) verlässt nach ihrer Wahl in den Ständerat das Gremium. Für ihre Nachfolge hat sich Daniel Furrer in der parteiinternen Ausmarchung durchgesetzt

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen in die Urner Regierung CVP tritt mit Dreierticket an 28.11.2019 Mit Audio

Die beiden anderen CVP-Regierungsräte, Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind und Bildungsdirektor Beat Jörg (beide seit 2012), treten erneut an. Der siebte Urner Regierungsrat ist Dimitri Moretti von der SP. Er ist Sicherheitsdirektor und seit 2016 im Amt. Auch er tritt noch einmal an.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Regierungsratswahlen Uri Urner SP tritt wieder mit Dimitri Moretti an 22.11.2019 Mit Audio

Die SVP will mit Landrat Christian Arnold zurück in den Regierungsrat. Die kantonalen Wahlen finden in Uri am 8. März 2020 statt, die neue Legislatur beginnt am 1. Juni 2020.