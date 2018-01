Obwalden wählt am 4. März seine Exekutive und seinen Kantonsrat neu. Neben CVP-Regierungsrat Bleiker tritt auch Franz Enderli (CSP) nicht mehr an. Von den Bisherigen wollen sich neben Amstad (CVP) auch Maya Büchi-Kaiser (FDP) und Josef Hess (parteilos) zur Wiederwahl stellen. Als neue Kandidaten nominiert worden sind bislang Christian Schäli (CSP) und Daniel Wyler (SVP). Die SP, die in Obwalden bislang nie einen Regierungsrat gestellt hat, verzichtet auf eine Kandidatur. Auf wilden Listen treten Jürg Berlinger von der CVP und Florian Spichtig, parteilos an.