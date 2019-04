Zwölf Luzerner Gemeinden stellen sich Fragen zum Zusammenleben - und beantworten sie in einer Ausstellung.

Was die Dorfgemeinschaften zusammenhält

Schützenverein, Spielgruppe, Pro Senectute, Seeputzete, Chilbi: In unterschiedlichsten Konstellationen und für unterschiedlichste Anliegen kommen Menschen zusammen, leben ihren Interessen nach, teilen sie. Und es sind Beispiele dafür, wie Dorfbewohnerinnen und -bewohner zusammenkommen.

Solche Beispiele werden in der Ausstellung «Zusammenleben» gezeigt, die in den nächsten Wochen durch die Gemeinden der Region Sursee Mittelland tourt. Zu sehen sind Fotografien, die von der Bevölkerung und von Vereinen zur Verfügung gestellt wurden. Die Bilder sind auf Plakaten, die nicht in einem Ausstellungsraum, sondern draussen präsentiert werden. Das habe einen guten Grund, sagt Fanny Nüssli von der Projektorganisation:

Eine Outdoor-Ausstellung lockt ganz andere Leute an, als eine Ausstellung in einer Galerie.

Die Ausstellung ist bis Ende Oktober in den beteiligten Gemeinden unterwegs.