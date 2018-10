Als der Berner vor 22 Jahren seinen Mann in Zürich kennenlernte, ahnte er nicht, dass er einmal in Schwyz leben wird. «Als schwules Paar in der konservativen Innerschweiz zu wohnen, konnte ich mir nicht vorstellen», erzählt Housi Denz.

Als er dann vor 15 Jahren nach Brunnen zog, musste er sein Vorurteil revidieren: «Wir mussten uns nie verstecken. In Brunnen kamen immer wieder Fremde vorbei, schon früher via Gotthard zum Beispiel. Es herrscht hier ein anderer Geist.»

In der Schwyzer Gemeinde suchte er sich einen Job und geriet dank einer Freundin an den Kiosk gleich am See. Seither betreiben sie ihn zusammen. «Ich dachte zuerst, dass viele Touristen und Ausflügler bei uns einkaufen würden, aber die meisten steigen hier in Brunnen einfach um.» Auch wenn der Kiosk keine Goldgrube sei, bereite ihm die Arbeit viel Freude.

Legende: Der Job im Kiosk reizt ihn, weil er mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kommt. SRF

Kioskverkäufer ist die bis jetzt letzte Station im Lebenslauf des 59-Jährigen. Ursprünglich ist er Lehrer, hat dann aber als Grafiker eine Zweitausbildung abgeschlossen. Anschliessend war Housi Denz zehn Jahre lang Koch.

Legende: Die Schweiz ist überall in Housi Denz' Kiosk. Offen ist er übrigens sieben Tage die Woche. SRF

In der Schwyzer Seegemeinde ist Housi mehr als integriert: Er war bei den Schnitzelbänken dabei und ist im Theater Brunnen noch immer sehr aktiv. Die Leute im Dorf kennen mich. Einkaufen kann auch mal länger dauern, je nachdem, wen man im Laden antrifft.

Legende: Der Kiosk von Housi Denz liegt gleich am Landesteg in Brunnen. Doch der Laden lebt nicht etwa von den Schiffstouristen, sondern von den Einheimischen und auch von den Feriengästen. SRF

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr