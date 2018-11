Zum 40. Geburtstag hat das Regionaljournal Zentralschweiz 40 Gäste eingeladen - und ihnen Einblick gegeben in den Radioalltag.

Hörerinnen und Hörer aus der ganzen Zentralschweiz waren am Freitag zu Gast im Studio Luzern - dem Ort, an dem das Regionaljournal Zentralschweiz von Radio SRF produziert wird. Sie hatten am Jubiläums-Wettbewerb ihres «Regi» teilgenommen und gehörten zu jenen 40 Gewinnern, die dafür ausgelost wurden, während ein paar Stunden Radioluft zu schnuppern.

Redaktorinnen und Redaktoren erklärten ihnen, wie aus einer Idee oder einem Ereignis ein Radiobeitrag wird. Wie Journalisten recherchieren, wie sie das Mikrofon einsetzen. Und was alles notwendig ist, bis eine Radiosendung steht. Bei der Hauptsendung um 17:30 Uhr waren sie dann live dabei. Um dann im Anschluss mit dem «Regi»-Team anzustossen auf 40 Jahre Regionaljournal Zentralschweiz.