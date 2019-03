Reto Wyss will auch in den nächsten vier Jahren weiterregieren. Als Bildungs-und Kulturdirektor sieht er die Digitalisierung als grosse Herausforderung. In der Kultur werden in Sachen Sanierung oder Neubau des Luzerner Theaters Entscheidungen fallen.

So politisiert Reto Wyss Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Reto Wyss gilt als seriöser Schaffer. Als Bildungsdirektor hat er den Lehrplan 21 umgesetzt und Abstimmungen gewonnen. Die Bildungspolitik scheint im näher zu sein als die Kulturpolitik. Kritik gab es aber von beiden Seiten. Zwangsferien für Berufs- und Kantonsschülerinnen und Schüler, Auslagerung des Mensa-Personals und die Kürzungen bei der freien Kulturszene, lösten bei den Betroffenen Proteste aus. Auch die Zusammenlegung des Naturmuseums und des historischen Museums wird kritisiert.

Der 53-jährige gelernte Bauingenieur könnte sich bei einer Wiederwahl auch ein anderes Departement vorstellen. Reto Wyss ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Wenn es die Freizeit zulässt, dann ist Reto Wyss am Liebsten in den Bergen auf einer Ski- oder Hochtour.