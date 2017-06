Der FC Luzern und der Verteidiger haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der FC Luzern hat den Vertrag mit dem 26-jährigen portugiesischen Verteidiger Ricardo Costa per sofort und in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Über die Modalitäten und die Gründe der Trennung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

In der abgelaufenen Saison kam Ricardo Costa in 33 von 36 Meisterschaftsspielen zu Einsatz. Er erzielte ein Tor. Bevor er auf die Saison 2016/17 nach Luzern wechselte, hatte Costa unter anderem für Wolfsburg, den FC Sevilla, PAOK Saloniki und Granada gespielt.