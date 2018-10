Die Partei nominiert ihren Kantonalpräsidenten Roland Fischer einstimmig für die Wahlen vom 31.März 2019. Die Grünliberalen schicken mit dem 53-jährigen Ökonomen und Dozenten an der Hochschule Luzern einen ausgewiesenen Finanzfachmann ins Rennen.

Roland Fischer war beim Bund als Projektleiter für die Ausgestaltung des Nationalen Finanzausgleichs NFA verantwortlich. Nach der Gründung der Grünliberalen des Kantons Luzern vor zehn Jahren schaffte er als einziger Vertreter der Partei den Sprung in den Nationalrat. Nach einer Legislatur wurde er bei den letzten Wahlen 2015 abgewählt.

Die Grünliberalen gehören in die Regierung. Wir vertreten ökologisch und liberal denkende Wählerinnen und Wähler.

Die Grünliberalen erreichen zwar im Kanton Luzern gerade mal knapp Fraktionsstärke. Sie können also rein rechnerisch keinen Sitzanspruch in der Regierung geltend machen. Trotzdem sieht Roland Fischer seine Kandidatur nicht als Alibiübung. Er wolle seine Kompetenzen im Finanzbereich aber auch in der Verkehrspolitik und seine Teamqualitäten in der Regierung einbringen.