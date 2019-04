Die IV-Stelle Luzern erhält eine neue Leitung: Der Emmer Anwalt und Gemeindepräsident Rolf Born übernimmt per 1. September 2019 den Chefposten von Donald Locher, der in Pension geht.

Born sei in einem umfangreichen Auswahlverfahren durch den Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Anstalt für Wirtschaft, Arbeit und Soziales (WAS) zum neuen IV-Stellenleiter gewählt worden, heisst es in einer am Montag verschickten Mitteilung.

Im Kantonsrat will Born bleiben

Rolf Born ist 57 Jahre alt und Mitglied der FDP. Er ist auch Mitglied des Kantonsrats und präsidiert den Verband Luzerner Gemeinden. Das Kantonsratsmandat will Born auch in seiner neuen Funktion als Leiter der IV-Stelle Luzern behalten. Das Präsidium des Verbands Luzerner Gemeinden gibt er dagegen ab, ebenso das Amt des Gemeindepräsidenten von Emmen, das er seit 2012 innehat.

«Es gibt im Leben Zeitpunkte, in denen man sich Gedanken über neue Herausforderungen macht», sagt Rolf Born auf Anfrage. «Für mich ist es jetzt der richtige Moment, um eine neue Aufgabe zu übernehmen.»

Im Emmer Gemeinderat kam es bereits im vergangenen Jahr zu zwei Abgängen, nun folgt mit Rolf Born bereits der nächste. Für Emmen sei das aber kein Problem, sagt er: «Ein Gemeinderat ist nie von einzelnen Personen abhängig. Dahinter steht immer eine fähige Verwaltung, die neue Mitglieder des Gemeinderats gut auf die Arbeit vorbereiten kann.»