«Alles, was Rädli hat, ist bei uns willkommen»

Rollsportpark in Schüpfheim

Die neue Anlage in Schüpfheim liegt gleich neben dem Bahnhof und wird am Sonntag, 5. Mai offiziell eröffnet. Sie besteht aus verschiedenen Pumptracks (asphaltierte Rundkurse mit Bodenwellen und Steilwandkurven) sowie einer grossen Bowl, einem Becken für Skater. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 600'000 Franken.

Gäste aus der ganzen Schweiz

Am Bau haben sich die Gemeinde und andere Sponsoren beteiligt. Treibende Kraft hinter dem Rollsportpark ist aber der Trägerverein mit Präsident Bruno Schnider: «Das Schöne an der Anlage ist, dass sie sowohl für das zweijährige Kind mit dem Laufrad, die Kick- oder Skaterboarder, BMX-Velos oder Inlineskaterinnen geeignet ist - alles, was Rädli hat, kann sie benutzen.»

Die Benützung der täglich geöffneten Anlage ist gratis. «Wir hoffen, dass wir den Unterhalt mit Gönnerbeiträgen sowie den Einnahmen aus dem Kiosk bezahlen können», sagt Bruno Schnider. Für Schulklassen und Gruppen wird auch ein Verleih von Rollmaterial angeboten.

Schon einige Wochen vor der Eröffnung war der Park zugänglich und bereits sehr gefragt, und zwar nicht nur von Einheimischen. Laut Bruno Schnider gibt es weitherum keine vergleichbare Anlage: «Es kommen deshalb Leute aus der ganzen Schweiz nach Schüpfheim, sogar aus Spanien waren schon Besucher im Park unterwegs.»