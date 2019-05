Die IHZ ist als privater Verein organisiert. Sie ist seit 130 Jahren in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden tätig. Der Verband mit 650 Unternehmen macht Lobbyarbeit in der Politik, bietet den Mitgliedern verschiedene Dienstleistungen und Beratungen an und engagiert sich auch in der Weiterbildung.