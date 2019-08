Der Direktor der Hochschule Luzern - Musik, Michael Kaufmann, hört nach acht Jahren auf. Er habe sich in Luzern sehr wohl gefühlt, bilanziert er im Gespräch mit SRF News.

Die Hochschule sei ein sehr lebendiger Betrieb mit 500 Studierenden und 200 Mitarbeitenden. Klar könne es da einmal zu Friktionen oder Konflikten kommen, aber das sei normal.

Mir war es sehr wohl in Luzern, ich dachte nie ans Aufhören.

Michael Kaufmanns grösstes Projekt war der Neubau des Hochschulgebäudes in Kriens, der in einem Jahr eröffnet wird. Die politische Diskussionen um diesen Neubau fiel in eine Zeit, in der im Kanton Luzern viel gespart wurde. Dies sei für ihn nicht wirklich ein Problem gewesen, meint Kaufmann. Denn: «In Luzern ist die Musik sehr wichtig. Das spürt man auch in der Politik.»

In Luzern ist die Musik sehr wichtig, auch in der Politik.

Wohl hätten sie einen Kostenrahmen erhalten. Innerhalb dieses Rahmens hätten sie aber alle Freiheiten gehabt, den Neubau zusammen mit den Architekten nach ihren Bedürfnissen zu konzipieren.

Michael Kaufmann freut sich zwar auf die «die Zeit danach» - er hätte aber gut noch einige Zeit weitermachen können. Sein Nachfolger als Direktor ist Valentin Gloor.