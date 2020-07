Themenpfad beim Rütli rüttelt am Schweizer Gründungsmythos

Eine Freilichtausstellung mit verschiedenen Posten in Seelisberg und bei der Rütliwiese thematisiert unter anderem den Nationalhelden Wilhelm Tell und den Rütlischwur. Allerdings nicht so, wie viele das aus ihren Geschichtsbüchern kennen.

Es war mir wichtig, nicht einfach Schillers Rütligeschichte zu erzählen.

Vielmehr wird dem Besucher und der Besucherin in einem Kurzfilm bewusst gemacht, dass Rütlischwur und Wilhelm Tell wahrscheinlich Erfindungen eines Landschreibers im Jahr 1470 waren. Das sagenumwobene Gründungsjahr der Eidgenossenschaft - 1291 - wird nicht erwähnt. Man habe bewusst darauf verzichtet, sagt Kilian T. Elsasser, der die Geschichtsreise gestaltet hat: «Es war mir wichtig, nicht einfach die Rütligeschichte von Friedrich Schiller weiterzuerzählen, sondern vor allem das gesicherte Wissen weiterzugeben.»

Legende: Die zwölf verschiedenen Posten sind rund um Seelisberg verteilt. Es dauert zirka zwei Stunden, um den ganzen Pfad abzulaufen. zvg

Kosten von einer halben Million

Doch nicht alle Posten auf dem Themenpfad sind so kontrovers. So gibt es zum Beispiel auch ein Memory-Spiel, an dem die Besucher Spass haben sollen. Mit dieser Wanderung durch die Geschichte sollen zusätzliche Touristen angelockt werden. Die Kosten für den ganzen Themenpfad betrugen rund 500'000 Franken.

Die Reise durch die Schweizer Geschichte ist am Donnerstag im kleinen Rahmen im Beisein von Regierungsmitgliedern aus den Kantonen Uri, Schwyz und Nidwalden eröffnet worden. Im grossen Rahmen findet die Eröffnung diesen Samstag am 1. August statt – mit Gratisführungen und einer 1.-August-Feier.