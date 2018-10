Rumantsch - What Else

Viele Leute in der Schweiz wissen herzlich wenig über die Landessprache Romanisch. Vier junge Reporterinnen und Reporter von RTR, der romanischen Senderkette der SRG, wollen das ändern. Sie sind diese Woche auf Werbetour durch die Schweiz. «Es gibt Leute, die denken, dass vielleicht noch etwa 300 Personen Rätoromanisch sprechen - dabei sind es rund 60'000. Das gibt mir schon zu denken», sagt Paula Nay, eine der RTR-Reporterinnen.

«Mit der Aktion wollen wir unsere Sprache nun weltbekannt machen», sagt sie mit einem Augenzwinkern. Dazu fotografieren sie Touristen mit einem grossen Plakat - diese sollen die Fotos dann auf sozialen Medien teilen und damit in die ganze Welt hinaus tragen.

In verschiedenen Schweizer Städten sind Aktionen geplant. So zum Beispiel in Lausanne: «In Lausanne wollen wir schwangere Frauen davon überzeugen, ihrem Kind dann einen romanischen Namen zu geben», sagt Paula Nay.