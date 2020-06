Der Kanton hält an seiner Idee fest: Er will den Campus nicht selber sanieren und ausbauen. Kritik kommt nur von links.

Kanton Luzern will Bau des Hochschulcampus an AG auslagern

Sanierung und Ausbau in Horw

Es stehen grosse Investitionen an im Luzernischen Horw. Einerseits plant der Kanton, die bereits bestehende Hochschule für Technik und Architektur zu sanieren, andererseits soll am gleichen Ort neu auch die pädagogische Hochschule zu stehen kommen. Denn diese ist zurzeit auf acht verschiedene Standorte in der Stadt Luzern verteilt.

Beides zusammen ergibt dann – in zehn Jahren – den neuen Hochschulcampus Horw, wo über 4000 Studentinnen und Studenten ihre Ausbildung absolvieren sollen. Es ist ein Grossprojekt: Der Kanton rechnet mit Kosten von 365 Millionen Franken.

Kanton verspricht sich mehr Flexibilität

Die Idee das Kantons ist es aber, den Campus nicht selber zu bauen, sondern dafür eine eigene AG zu gründen. Diese bliebe zwar vollständig im Besitz des Kantons, aber sie sei flexibler und «kann rascher auf aktuelle Entwicklungen reagieren, als dies der Kanton im Rahmen der politischen Prozesse tun könnte», schreibt die Regierung.

Die Idee ist in der Vernehmlassung zumeist positiv aufgenommen worden. Nur die SP und Grünen sind skeptisch: Sie befürchten, dass der Kanton an Einfluss verlieren würde. Als nächstes hat nun das Parlament das Wort: Für die Gründung der «Immobilien Campus Luzern-Horw AG» beantragt die Regierung einen Kredit von 54 Millionen Franken. Stimmt das Parlament zu, kommt es dann im Frühling 2021 zu einer Volksabstimmung.