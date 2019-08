Auf Ende November hat der Bezirksrat dem aktuellen Rektor Rolf Bucher gekündigt. Man habe viele Gespräche geführt und die Situation genau analysiert, sagt der Küssnachter Bezirksammann Armin Tresch. «Im Anschluss daran haben wir dann den Entscheid gefällt.» Was genau dem Rektor vorgeworfen wird, dazu äussert er sich nicht.

Rektor Rolf Bucher selbst versteht die Massnahme nicht. Die gesamte Schulleitung stehe hinter ihm. Zudem habe er sich zu den Vorwürfen gegen ihn nicht äussern können. «Deshalb ist das Verfahren wahrscheinlich missbräuchlich», sagt Bucher. Er werde sich vor Gericht gegen die Kündigung wehren.

Die Probleme an der Bezirksschule dauern schon einige Jahre an. Nachdem die beiden Schulhäuser Seematt 1 und 2 zusammengelegt worden waren, kam es zu einigen Kündigungen in der Lehrerschaft und der Schulleitung. Auch von Seiten der Eltern wurden Vorwürfe laut, die Stimmung an der Schule sei schlecht.