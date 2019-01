Mit der teilverbundenen Basisschrift werden die Schülerinnen und Schüler früher als bisher an eine zügige und persönliche Handschrift herangeführt. Neben dem höheren Schreibtempo zeichnet sich die Schrift auch durch eine bessere Lesbarkeit aus. Dies zeigen auch Untersuchungen der Forschungsgruppe «Sprachen und Schrift» der PH Luzern. Die aktuelle Deutschschweizer Basisschrift wurde auf der Grundlage des Schriftgestalters H.E. Meier im Kanton Luzern entwickelt, getestet und wird da bereits seit dem Jahr 2011 obligatorisch unterrichtet. Die Rechte der Basisschrift wurden von den anderen Deutschschweizer Kantonen übernommen. Im Jahr 2014 haben die Deutschweizer Erziehungsdirektoren eine koordinierte Umstellung auf die Basisschrift empfohlen. An einer Tagung an der PH Luzern werden am Samstag die neusten Erkenntnisse zur Basisschrift und die Erfahrungen der Lehrpersonen besprochen.