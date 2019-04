Ihr Sport, das Wellen-Surfen, zieht sie in die belassene Natur – weit ab der Zivilisation. «Da findet man oft die besten und schönsten Wellen», sagt Alena Ehrenbold, Surferin und Mit-Initiantin des ersten Schweizer Surf Film Festivals gegenüber SRF News.

Dokumentar- und Actionfilme gibt es zu sehen – über's Surfen und über's Reisen – ebenso wie Filme über verschiedene Kulturen. «Die Surfer-Szene ist sehr naturverbunden. Wir stehen früh auf, sitzen meist alleine auf dem Brett im Meer und warten auf die beste Welle», sagt die 36-jährige Luzernerin.

Die Surfer-Szene ist naturverbunden. Wir stehen früh auf, sitzen meist alleine auf dem Brett im Meer und warten auf die beste Welle

Das erste Schweizer Surf Film Festival findet vom 26. – 28. April 2019 im Seebad Luzern statt. Es soll Leuten, die bisher nichts mit Surfen am Hut hatten, den Sport näher bringen. Gleichzeitig soll der Anlass aber auch ein Treffpunkt sein für die Schweizer Surf-Szene. Eine solche gebe es durchaus, auch in der Zentralschweiz, sagt Ehrenbold: «Aber weil wir hier halt so weit weg sind vom Meer, fehlt uns ein Ort, an dem alle zusammenkommen - und ein solcher Ort soll das Festival sein.»