So sah der Parkplatz in Burgdorf aus. Thomas Huwyler, wird in Zug alles anders?

Legende: Audio So sah der Parkplatz in Burgdorf aus. Thomas Huwyler, wird in Zug alles anders? abspielen. Laufzeit 02:20 Minuten.

Aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 15.08.2019.