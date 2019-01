Im September 2017 hat sich Sonia Kälin aus Einsiedeln am Frauenschwingfest in Raron am linken Knie verletzt und musste operiert werden. Sie pausierte in der Saison 2018 und verzichtete auf sämtliche Wettkämpfe.

Nach einem Arztbesuch musste die mehrfache Schwingerkönigin ihre Pläne für ein Comeback begraben.

Eine weitere Knieverletzung würde irreparable Schäden nach sich ziehen.

Die Schwingerhosen muss Sonia Kälin an den Nagel hängen. Zu gefährlich seien die extreme Belastung und die Drehbewegungen für ihr Knie, sagt Sonia Kälin im Gespräch mit Radio SRF: «Ich will mich nun neuen Disziplinen widmen: Langlauf, Velofahren und Schwimmen.»

Dem Schwingsport bleibt sie aber trotzdem erhalten. So trainiert Sonia Kälin in Einsiedeln Jungschwingerinnen.