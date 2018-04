An der Luzerner Erlebnismesse Luga kann man heuer auf Entdeckungsreise gehen – dank «Virtual Reality»-Brillen.

Schwyz gastiert in Luzern

Die virtuelle Realität wird den Besuchenden nicht nur per Brille, sondern auch über Kopfhörer vermittelt.

Die Sonderschau des Kantons Schwyz an der Luga stösst auf reges Interesse.

Eine Fahrt mit dem Hundeschlitten, eine Bergtour auf den Mythen oder eine Kanu-Fahrt – und dabei nicht mal ausser Atem geraten: Das ist an der diesjährigen Sonder-Ausstellung des Kantons Schwyz an der Luzerner Luga möglich. Dazu müssen die Besucherinnen und Besucher eine sogenannte Virtual-Reality-Brille aufsetzen.

Mir wurde schwindlig! Ich musste mich setzen.

Ein Augenschein an der 800 Quadratmeter grossen Sonderschau zeigt: Die meisten zeigen sich überrascht ob der Einblicke – obwohl viele meinten, sie hätten schon vorher viele Facetten des Kantons Schwyz gekannt. «Mit der Brille fühlt man sich, wie in einer anderen Welt», sagte beispielsweise eine junge Luga-Besucherin. «Mir wurde es schwindlig! Ich musste mich setzen», meinte eine andere lachend.

Man hätte durchaus noch anderes zeigen können, als das Bekannte.

Den grösstenteils Luzerner und Zentralschweizer Besucherinnen und Besucher ist der Nachbarskanton nicht unbekannt: «Ich war natürlich auch schon in Schwyz, auf der Rigi zum Beispiel - man hätte durchaus noch anderes zeigen können, als das Bekannte», meinte eine Besucherin.

Was Schwyz an der Luga sonst noch zeigt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Keystone Besonderheiten: Unter anderem werden das Traditions-Unternehmen Victorinox, der Natur- und Tierpark Goldau, die Schwyzer Museen und die Schwyzer Bergbahnen vorgestellt. Restaurant: Ob Leutschner Weissweinsüppli, Einsiedler Ofeturli oder Suurä Mockä – diese und andere Schwyzer Spezialitäten werden im Restaurant «ächt Schwyz» angeboten. Braunvieh: Die Rasse kommt ursprünglich aus dem Kanton Schwyz. Im Luga-Bauernhof kann eine Zuchtfamilie mit drei Generationen besucht werden.

Den Auftritt an der Luga lässt sich der Kanton Schwyz 180'000 Franken kosten. Trotz des beträchtlichen finanziellen Aufwands findet es der Schwyzer Regierungsrat Andreas Barraud nicht abwegig, sich im Nachbarkanton zu präsentieren: «Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kanton, der Stadt, sowie der Messe-Luzern, welche die Luga organisiert.»

Ausserdem glaubt Barraud, dass der Schwyzer Auftritt viele Besuchende motiviert, den Kanton in echt zu erleben. Und dabei soll niemand von der Realität enttäuscht werden. «An der Luga präsentieren wir den Kanton genau so, wie er ist: bodenständig, traditionell, aufgeschlossen – und doch topmodern», so der Schwyzer Volkswirtschaftsdirektor weiter.

Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr (27./30.4.); fiss