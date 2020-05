Sandro Patierno von der CVP holt sich im zweiten Wahlgang den letzten Sitz in der Schwyzer Regierung.

Mit 18'309 Stimmen liegt Patierno deutlich vor dem zweitplatzierten Michael Fuchs (SP), der 11'102 Stimmen holt.

Weit abgeschlagen auf dem dritten Platz liegt der parteilose Aussenseiterkandidat Peter Abegg. Er holt sich 2207 Stimmen.

Die Wahl von Sandro Patierno kommt nicht überraschend. Er ging bereits als Favorit in den zweiten Wahlgang. Im ersten, am 22. März, verpasste er das absolute Mehr mit gut 12'600 Stimmen nur knapp – um gerade mal 50 Stimmen. Patierno hat politische Erfahrung: Er war Kantonsrat und vier Jahre Schwyzer Bezirksammann.

Mit seiner Wahl kann Sandro Patierno den Sitz für seine Partei verteidigen. Er beerbt den abtretenden CVP-Mann Othmar Reichmuth, der vergangenen Herbst in den Ständerat gewählt wurde und sich nun auf diese Rolle konzentrieren will.

Regierung ist komplett

Damit ist die Schwyzer Regierung für die nächste Legislatur komplett. Im ersten Wahlgang wurden bereits sechs der sieben Regierungssitze besetzt. Alle Bisherigen, die nochmals antraten, konnten ihren Sitz verteidigen.

Das sind Petra Steimen und Kaspar Michel von der FDP, André Rüegsegger und Andreas Barraud von der SVP und CVP-Mann Michael Stähli. Neu in die Regierung schaffte es Herbert Huwiler von der SVP. Er verteidigte damit den Sitz von Parteikollege René Bünter, der sich nach nur vier Amtsjahren aus dem Regierungsrat zurückzieht.

Erschwerte Bedingungen

Wegen der Coronakrise fanden die Schwyzer Wahlen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Ein Wahlzentrum oder Wahlfeiern gab es wegen der Coronapandemie nicht geben. Es war nur die briefliche Stimmabgabe möglich.

Dass der Kanton Schwyz in Zeiten von Corona überhaupt wählte, liegt daran, dass die Legislatur am 30. Juni endet. Mit dem Festhalten am Wahltermin konnten Notlösungen und verlängerte Amtszeiten verhindert werden.