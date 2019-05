Der Seeclub Luzern hat für knapp 2,5 Millionen Franken sein Bootshaus um- und ausgebaut. Am Wochenende wird es feierlich eröffnet.

Der Seeclub Luzern ist der grösste Ruderverein der Schweiz und zählt rund 600 Mitglieder. Das Bootshaus stammt aus dem Jahr 1983, bot zuletzt zu wenig Platz und die Infrastruktur war veraltet. Nun wurden unter anderem die Heizung, die sanitären Anlagen und die Garderoben neu gemacht und für die Sportlerinnen und Sportler gibt es neue Trainingsgeräte.

Das Bootshaus hat 30 Jahre auf dem Buckel. Da haben sich die Anforderungen an das Training verändert.

Das neue Bootshaus am See sei von der Erscheinung her etwas Besonderes. Mit dem Ausbau biete man nun seinen Mitgliedern eine Topinfrastruktur. Aber: «Breiter und länger kann das Bootshaus nicht mehr werden.»